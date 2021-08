Stiri pe aceeasi tema

- Polonia nu ar trebui sa ramana membra a Uniunii Europene cu orice pret, a declarat ministrul polonez al justitiei intr-un interviu, vineri, potestand fata de ceea a calificat drept un santaj al blocului in legatura cu reformele judicare ale Poloniei.

- Ministrul polonez al justiției a declarat intr-un interviu, vineri ca „Polonia nu ar trebui sa ramana membra a Uniunii Europene cu orice preț”, relateaza Reuters. Declarația vine in contextul in care Polonia și UE se afla in conflict in ce privește reformele din domeniul justiției facute de guvernul…

- Partea disciplinara a reformei judiciare din Polonia ”nu este conforma” dreptului european, a hotarat joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) intr-o hotarare, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Polonia si-a incalcat obligatiile care decurg din dreptul UE”, stabileste CJUE, marcand…

- Segmentul disciplinar al reformei justitiei din Polonia 'nu este conform' cu dreptul european, a stabilit joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE, cu sediul la Luxemburg), intr-o decizie care ar putea declansa penalitati financiare impotriva Varsoviei din partea Bruxellesului, transmite…