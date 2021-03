Tot mai multe persoane din Polonia sunt dispuse sa se vaccineze cu AstraZeneca impotriva COVID-19, a declarat luni premierul Mateusz Morawiecki, dupa aparitia unor informatii ca unii oameni nu vor acest ser din cauza ingrijorarilor legate de efectele secundare, relateaza Reuters.



Dupa ce au suspendat pentru scurt timp utilizarea sa, multe tari europene au reluat vaccinarile cu AstraZeneca, in contextul in care Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) a spus ca este un ser sigur. Polonia nu a suspendat in niciun moment vaccinarile cu AstraZeneca, spunand ca beneficiile acestui vaccin…