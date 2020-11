Stiri pe aceeasi tema

- Medicul militar Valeriu Gheorghița a explicat care este tehnologie pe baza careia au fost dezvoltate vaccinurile aflate cel mai aproape de lansarea pe piața. Conform coordonatorului campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului, este o tehnologie revoluționara care va fi folosita in viitor și pentru…

- Pana la sfarșitul anului numarul noilor infectari cu SARS-CoV-2 va scadea, insa, daca masurile luate nu vor da rezultate și nu se va reuși gestionarea cazurilor, este posibil ca in primavara sa asistam la o noua creștere a cazurilor de COVID-19, a declarat Alexandru Rafila. Președintele Societații Naționale…

- Conducerea Colegiului Medicilor din Iași solicita Ministerului Sanatații elaborarea in regim de urgența a unor criterii privind tratarea pacienților in secțiile de terapie intensiva. Președintele Colegiului, Liviu Oprea a declarat ca, in acest moment, resursele in secțiile de terapie intensiva au devenit…

- La lansarea celei de-a doua etape a participat pe langa ministrul Mediului, Costel Alexe si primarul Mihai Chirica si ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boros, care in premiera nationala, a invitat conducerea IRO sa se inscrie la concursul pe fondurii UE pentru a obtine un ciclotron. „Fac acest anunt…

- "Ne dorim ca primele 500 de paturi ca fie disponibile pentru pacienti inainte de sfarsitul saptamanii", a declarat seful cancelariei premierului polonez, Michal Dworczyk, pentru postul Radio Zet. Spitalul, care va fi instalat in spatiul de conferinta al stadionului, va avea in jur de 50 de…

- Radiochirurgia cerebrala este o tehnica de radioterapie non chirurgicala folosita pentru a trata tumori maligne, benigne sau malformatii cerebrale. Dr. Matei Bara, medic specialist Radioterapie, Seful Departament Radioterapie in cadrul clinicii Sanador exlica cum actioneaza si care sunt avantajele…

- Radiochirurgia cerebrala este o tehnica de radioterapie non chirurgicala folosita pentru a trata tumori maligne, benigne sau malformatii cerebrale. Dr. Matei Bara, medic specialist Radioterapie, Seful Departament Radioterapie in cadrul clinicii Sanador exlica cum actioneaza si care sunt avantajele…

- Cum s-au schimbat etapele tratamentului, cum ajuta chirurgia robotica, ce face radioterapia in doza unica Cancerul de san nu este o singura boala. Este un grup de boli, care afecteaza viața a 2,1 milioane de femei din lume in fiecare an. La fel cum nu exista doi oameni la fel, nu exista doua tumori…