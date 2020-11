Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele ungar si polonez au criticat joi mecanismul care ar urma sa priveze de fonduri europene tarile care incalca statul de drept, prevazut de acordul provizoriu intre Parlamentul European si presedintia germana a Consiliului UE, relateaza AFP. Potrivit acordului provizoriu incheiat joi intre…

- Polonia si Ungaria vor ''face ceea ce este nevoie'' pentru a opri orice potential santaj al conditionarii accesarii fondurilor europene, a declarat joi la Varsovia ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, dupa o intalnire cu omologul sau polonez Zbigniew Rau, scrie agentia MTI, potrivit AGERPRES.''Polonezii…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a facut o declaratie in Parlamentul European despre conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept si a vorbit parlamentarilor europeni despre faptul ca romanii au iesit in strada pentru respectarea acestuia. Muresan pledeaza pentru un mecanismul…

- Comisia Europeana face marți public primul raport privind statului de drept in UE, realizat in urma primului audit din istoria Uniunii și care va fi adoptat de catre comisari, in contextul condiționarii accesului la fondurile europene de respectarea standardelor in materie de rule of law. Politico a…

- Germania, tara care detine in prezent presedintia Uniunii Europene, a propus introducerea unei scheme care conditioneaza accesarea fondurilor europene, inclusiv a banilor din fondul de revenire, in valoare de 750 miliarde de euro, de respectarea statului de drept, potrivit unui document consultat…

- State membre ale UE, in frunte cu Germania, acuza Parlamentul European ca pune in pericol planul de relansare de 750 de miliarde de euro si bugetul european multianual convenite cu mari dificultati, intrucat eurodeputatii insista asupra conditionarii accesarii fondurilor europene de statul de drept…

- Liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European (PE) isi reafirma vointa de a conditiona alocarea de fonduri europene de respectarea statului de drept de catre statele beneficiare, vizand fara sa le numeasca Ungaria si Polonia intr-o scrisoare adresata Germaniei, care detine presedintia…