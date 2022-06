Polonia şi Ucraina cresc producţia de cărbune termic, cel mai poluant combustibil fosil, pregătindu-se pentru lunile mai reci Utilizarea carbunelui termic drept combustibil pentru centralele electrice va trebui sa scada daca lumea doreste sa-si atinga obiectivele de a atinge emisiile nete zero pana la jumatatea secolului. Dar, pe masura ce fluxurile de gaze rusesti catre Europa au scazut dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia si sanctiunile Europei asupra Moscovei, continentul se lupta pentru surse de aprovizionare alternative. In ciuda angajamentelor larg raspandite de a elimina treptat carbunele din sectorul electric, tari precum Germania, Austria si Tarile de Jos se pregatesc sa creasca productia de energie pe baza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

