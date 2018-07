Polonia si Romania, doua tari in deriva. Asemanari si deosebiri intre Liviu Dragnea si Jaroslaw Kaczynski

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier polonez Donald Tusk, in prezent presedinte al Consiliului European, a revenit luni asupra catastrofei aeriene de la Smolensk pentru a-i lua apararea colaboratorului si prietenului sau Tomasz Arabski, impotriva caruia exista o plangere in justitie depusa la Varsovia de rudele victimelor,…

- In cauza cunoscuta generic sub denumirea „Dosarul Revoluției”, procurori militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale sub aspectul savarșirii infracțiunii contra umanitații fața de…

- Accidentul aviatic din apropierea orasului Smolensk produs in 2010, soldat cu moartea presedintelui polonez Lech Kaczynski si a altor 95 de oficiali, a fost cauzat de o explozie produsa la aripa stanga a aeronavei, au anuntat, miercuri, anchetatorii polonezi, relateaza site-ul postului Radio Poland.…

- Președintele polonez Andrzej Duda a cerut marți Moscovei sa restituie epava avionului prezidențial polonez Tupolev 154 care s-a prabușit in 10 aprilie 2010 la Smolensk, in estul Rusiei, ucigandu-l pe președintele Lech Kaczynski și alte 95 de persoane aflate la bord, scrie AFP.

- Ce s-a intamplat azi, 10 aprilie. Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 10 aprilie, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. Semnificatii istorice pentru ziua de 10 aprilie 1944: Al doilea razboi mondial: Eliberarea Odessei . 1948: Are loc premiera dramei…