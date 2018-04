Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca a discutat cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre scrisoarea pe care i-a adresat-o premierul Viorica Dancila referitoare la dosarele de coruptie la nivel inalt, aratand ca l-a rugat pe acesta sa trateze cu toata seriozitatea si…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca a fost abordat de catre presedintele Comisiei Europene (CE), Jean Claude Juncker, in legatura cu scrisoarea premierului Viorica Dancila si ca i-a spus inaltului oficial european ca este o preocupare legitima din partea opiniei publice…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat, la Consiliul European desfașurat joi și vineri la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre scrisoarea in care premierul Viorica Dancila cere lamurirea unei scrisori in care Romaniei i s-au cerut in anul 2012 date despre anumite…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe, care a murit luni, la varsta de 56 de ani, va fi depus vineri la Galeria Mobius din strada Mendeleev D.I. nr 2, sector 1, Bucuresti, potrivit unui anunt publicat pe pagina sa de Facebook.Citeste si: Noi dezvaluiri despre presupusa scrisoare…

- Premierul Viorica Dancila preia acuzatiile de la varful PSD privind interesul „nepotrivit” al liderilor europeni pentru judecarea proceselor de coruptie din Romania. Seful guvernului roman cere explicatii de la cel mai inalt nivel al uniunii europene, de ce Comisia era interesata de mersul cazurilor…

- ''Noi toti am incercat sa demonstram ca putem fi elevi excelenti care garanteaza statul de drept, concurenta si dezvoltarea economica si ca meritam sa facem parte din UE'', a afirmat Borisov, referindu-se la Macedonia, Serbia, Albania, Muntenegru, Bosnia si Kosovo.El s-a exprimat la Londra…

- Dancila: "Intram in Schengen pana in 2019" Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub…

- Dancila, in vizita la Bruxelles. Subiectele aflate pe agenda premierului Premierul Viorica Dancila va avea, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European,…