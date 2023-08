Alegatorii polonezi vor trebui sa se pronunțe asupra ”admiterii a mii de migranți ilegali” in țara. Primul ministru Mateusz Morawiecki a anunțat organizarea unui referendum privitor la viitoarele reforme ale Uniunii Europene in materie de migrație, transmite The Guardian. In perspectriva alegerilor legislative din octombrie, populiștii naționaliști la putere in Polonia joaca din ce in ce mai deschis de pe poziția anti-europeana, in speranța de a-și mobiliza electoratul cel mai fidel. Mateusz Morawiecki a declarat ca referendumul va pune urmatoarea intrebare: Susțineți admiterea a mii de migranți…