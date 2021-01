Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații, Adam Niedzielski, a declarat astazi ca Polonia se confrunta cu amenințarea reala a unui al treilea val al pandemiei de coronavirus. Acesta a adaugat ca recomandarea sa este ca actualele restricții sa ramana in vigoare cel puțin pana la 17 ianuarie, potrivit HotNews. Polonia ar urma…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa excluda Ungaria si Polonia din Planul de relansare economica post-pandemie daca cele doua tari nu accepta rapid o solutie, afirma un diplomat european, citat de agentia de presa Reuters.

- Disputa in legatura cu bugetul si planul de recuperare ale Uniunii Europene va fi in cele din urma rezolvata, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, in timp ce un inalt oficial de la Varsovia a spus ca Polonia are dreptul sa ceara "un nou compromis" pentru acest acord, relateaza Reuters…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a cerut joi liderilor europeni sa depaseasca impasul cu privire la bugetul Uniunii Europene si de asemenea si-a reafirmat angajamentul de a mentine o politica monetara extrem de relaxata pentru a ajuta economia sa isi revina dupa socul provocat…

- Ungaria si Polonia au blocat prin veto, luni, adoptarea proiectului bugetului Uniunii Europene aferent perioadei 2021-2027 si a finantarilor in curs, in cadrul unei reuniuni la nivel de ambasadori, a anuntat presedintia germana a Consiliului European, provovand o criza in UE in toiul celui de-al doilea…

- Guvernul polonez a anuntat joi noi masuri menite sa limiteze epidemia de COVID-19, printre care reducerea orarului de functionare a barurilor si restaurantelor, predarea si munca de la distanta, informeaza Reuters, dpa si AFP. 'Astazi trebuie sa revenim la recomandarea de baza pe care…

- Potrivit datelor publicate de Ministerul Sanatații, Polonia a anunțat astazi un record de 6.526 de noi cazuri de infecții cu Covid-19 și 116 decese. Medicii avertizeaza ca sistemul de sanatate devine supraincarcat și nu va mai putea face fața numarului mare de pacienți, potrivit Reuters. Polonia, cu…

- Polonia a raportat vineri, pentru a patra zi la rand, un numar record de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, 4.739, potrivit anuntului facut de Ministerul Sanatatii, in timp ce tara se pregateste pentru reimpunerea unor restrictii, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Masca va deveni…