- Polonezii voteaza astazi in cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, dupa doua saptamani de la primul tur castigat de seful de stat in exercitiu Andrzej Duda, dar fara majoritate absoluta, scrie Agerpres .

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc in alegerile prezidentiale care au avut loc duminica in tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, citat de dpa.In turul al doilea, Andrzej Duda il va infrunta pe candidatul liberal si primar al Varsoviei,…

- Sectiile de votare pentru alegerile prezidentiale din Polonia s-au deschis duminica la ora locala 07:00 (05:00 GMT), polonezii urmand sa il desemneze pe seful statului intr-un scrutin care a fost amanat din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza dpa si AFP. Cu cele mai mari sanse este creditat presedintele…

- Seimul (Sejm), camera inferioara a parlamentului bicameral polonez, a aprobat joi un proiect de lege care stabileste votul prin corespondenta ca singurul mod posibil de a participa la alegerile prezidentiale din 2020 in Polonia, potrivit DPA si Reuters. Sejm a aprobat proiectul respectiv de lege cu…

- Partidul Lege și Justiție (PiS) a ajuns la o înțelegere cu partenerul din coaliția de guvernare pentru a amâna alegerile prezidențiale programate pentru data de 10 mai, urmând ca votul sa se desfașoare prin corespondența, au anunțat miercuri cele doua partide care formeaza executivul,…

- A devenit dificil pentru Polonia sa organizeze alegerile prezidentiale la 10 mai, asa cum era programat, a declarat luni vicepremierul Jacek Sasin, acuzand opozitia ca a intarziat lucrarile asupra legislatiei care ar permite votul prin corespondenta in contextul epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters,…