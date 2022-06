Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri confirmate de variola maimutei la nivel mondial a ajuns miercuri la 219 in afara tarilor in care boala este endemica, potrivit unui raport publicat Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), scrie AFP.

- Variola maimutei la nivel mondial: Numarul de cazuri confirmate a ajuns la 219. Raport publicat de ECDC Variola maimutei la nivel mondial: Numarul de cazuri confirmate a ajuns la 219. Raport publicat de ECDC Numarul de cazuri confirmate de variola maimutei la nivel mondial a ajuns miercuri la 219 in…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica monitorizeaza situația epidemiologica privind cazurile de variola a maimuței raportate la nivel mondial, in conformitate cu recomandarile Organizației Mondiale a Sanatații și ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor și anunța ca pe teritoriul…

- Republica Moldova pana astazi nu a inregistrat niciun caz de imbolnavire cu variola maimuței, susțin reprezentanții ministerului Sanatații, care precizeaza ca Agenția Naționala pentru Sanatate Publica monitorizeaza situația epidemiologica privind cazurile de variola a maimuței raportate la nivel mondial,…

- Hepatita de cauza necunoscuta descoperita la copii, nu are legatura cu formele cunoscute pana acum ale noului coronavirus. Informarea vine din partea președintelui Centrului pentru Inovație in Medicina care a facut publice rezultatele primelor cercetari realizate pana acum in domeniu. Articol publicat…