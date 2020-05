Polonia: Preşedintele Andrzej Duda în pierdere de viteză în sondaje Presedintele polonez, Andrzej Duda, ar fi invins la viitoarele alegeri prezidentiale, potrivit unor recente sondaje, realizate dupa ce principalul partid de opozitie l-a desemnat pe primarul Varsoviei drept candidat, noteaza AFP. In aprilie, sondajele il aratau pe presedintele in exercitiu castigator din primul tur, cu peste 50% din voturi, dar doua recente anchete de opinie arata ca Andrzej Duda ar obtine numai 35% pana la 39% din voturi. Aceasta rasturnare de situatie a intervenit la cateva zile dupa decizia principalului partid liberal de opozitie, Platforma Civica (PO), de a schimba candidatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

