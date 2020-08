Polonia: Poliția din Varșovia a arestat trei activiști LGBT Poliția poloneza a arestat trei persoane asociate protestelor care au agațat steaguri LGBT de statui din capitala țarii, au anunțat miercuri autoritațile de la Varșovia citate de Politico.



Ofițerii ancheteaza &"problema legata de insultarea simțamintelor religioase și profanarea monumentelor din Varșovia&", a anunțat poliția.



Saptamâna trecuta activiștii atârnasera steaguri de statui ale unor eroi naționali precum Nicolaus Copernic, de o statuie a lui Iisus din fața unei biserici din centrul orașului și pe statuia Sirenei din Varșovia, considerata simbolul orașului.



&"Atât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

