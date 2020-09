Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de dreapta aflata la guvernare în Polonia este pe punctul de a se dezintegra, afirma vineri liderii sai, care evoca un guvern minoritar sau noi alegeri, un scenariu respins de opoziție, care crede ca este vorba de o simpla cearta între parteneri, scrie AFP.Un proiect de…

- Parlamentul polonez a adoptat vineri o lege a drepturilor animalelor care a provocat supararea crescatorilor de animale si a producatorilor de carne kosher si a divizat coalitia de dreapta aflata la putere, transmite AFP. O formatiune politica de mici dimensiuni din coalitia de guvernamant formata din…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a semnat sambata un acord de intensificare a cooperarii militare intre Statele Unite si Polonia care prevede suplimentarea trupelor SUA, conform Associated Press. Aflat la Varsovia la finalul unui turneu in Europa Centrala si de Est, Mike Pompeo a semnat cu…

- Secretarul de Stat al SUA și ministrul polonez al apararii au semnat sambata un acord de cooperare militara extinsa intre cele doua țari. Acordul formalizeaza cadrul juridic pentru preluarea in Po...

- SUA si Polonia au semnat sambata la Varsovia un acord de cooperare militara care va permite cresterea numarului soldatilor americani in Polonia, in cadrul planului Pentagonului de redistribuire a trupelor in Europa dupa retragerea a circa 12.000 de militari din Germania, in timp ce guvernul polonez…

- SUA si Polonia au semnat sambata, la Varsovia, un acord de cooperare militara care va permite cresterea numarului soldatilor americani in Polonia, in cadrul planului Pentagonului de redistribuire a trupelor in Europa.

- Coalitia guvernamentala din Polonia este acuzata de opozitie ca vrea sa le ofere imunitate juridica oficialilor care ar incalca legislatia generala prin masuri speciale urgente necesare in combaterea coronavirusului, informeaza site-ul Politico.eu, anunța MEDIAFAX.Coalitia politica formata…

- Polonia si Slovacia au semnat miercuri, la Varsovia, un acord privind cooperarea intre fortele lor aeriene, informeaza thenews.pl. Documentul a fost semnat de catre ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, si omologul sau slovac, Jaroslav Nad.Acordul include desfasurarea de pregatire…