Polonia: Parlamentul a votat o lege controversată privind mass-media Parlamentul Poloniei a adoptat miercuri seara o controversata lege a presei despre care opozitia sustine ca ar putea ameninta libertatea presei si ar putea afecta relatiile cu Statele Unite, informeaza AFP. Legea, al carei proiect a fost deja criticat de Washington, ar putea obliga in special grupul american Discovery sa vanda cea mai mare parte a actiunilor sale la reteaua de televiziune privata poloneza TVN, adesea critica fata de guvernul conservator de la Varsovia. Potrivit partidului Lege si Justitie (PiS), aceasta lege este necesara pentru a impiedica puterile straine ostile sa preia controlul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

