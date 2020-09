Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz si-a prezentat demisia, a anuntat joi Ministerul Afacerilor Externe de la Varsovia, potrivit Reuters. In luna iulie, Czaputowicz a lasat de inteles ca ar putea renunta la functie, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare,…

- Coalitia guvernamentala din Polonia este acuzata de opozitie ca vrea sa le ofere imunitate juridica oficialilor care ar incalca legislatia generala prin masuri speciale urgente necesare in combaterea coronavirusului, informeaza site-ul Politico.eu, anunța MEDIAFAX.Coalitia politica formata…

- Parlamentul turc a adoptat o lege pentru controlul platformelor sociale, o mișcare a grupurilor pentru drepturile omului spune ca reprezinta o amenințare severa la adresa libertații de exprimare, informeaza BBC.

- Polonia va propune curând reguli de limitare a concentrarii mass-mediei straine în țara, a anunțat Jaroslaw Kaczynski, președintele partidului de guvernamânt Lege și Justiție (PiS), relateaza Politico.PiS a luat la ținta mass-media straina în timpul alegerilor prezidențiale…

- Liderul Partidului Lege si Justitie polonez (PiS), formatiune aflata la guvernare, a anuntat duminica seara intentia sa de remaniere a executivului de la Varsovia ''la scurt timp dupa pauza de vara'', transmite dpa, scrie Agerpres.Premierul Mateusz Morawiecki urmeaza sa ramâna…

- Presedintele in exercitiu, Andrzej Duda, ar urma sa castige la limita alegerile prezidentiale din Polonia cu 51% din voturi, conform ultimelor sondaje, scrie Agerpres.Rivalul lui Duda, Rafal Trzaskowski, primarul liberal al Varsoviei, si-a asigurat 49% din voturi, potrivit ultimelor cifre Ipsos.Acest…

- Andrzej Duda, candidatul partidului de guvernamant Lege si Justitie si presedintele in exercitiu, se va confrunta pentru un nou mandat cu primarul Varsoviei, Rafal Trzaskowski, intr-o cursa care se anunta stransa dupa rezultatul primului tur care a avut loc duminica trecuta. Polonia a fost afectata…

- China a adoptat marti, in mars fortat, o lege controversata cu privire la securitatea nationala la Hong Kong, perceputa de catre criticii acesteia drept un mod de a pune calus opozitiei in teritoriul semiautonom, relateaza AFP.Ignorand indemnurile Occidentului, Parlamentul national chinez…