Polonia: Ministrul sănătăţii consideră amânarea alegerilor singura opţiune "sigură" Ministrul polonez al sanatatii, Lukasz Szumowski, specialist in cardiologie, a apreciat vineri ca amanarea pana in 2022 a alegerilor prezidentiale prevazute in mai ar fi "singura optiune sigura" data fiind pandemia de coronavirus, scrie AFP. "O optiune ar fi sa suspendam toate astea timp de doi ani si sa gestionam cu adevarat pandemia. Cred ca este cea mai buna optiune si o recomand", a declarat Lukasz Szumowski, la postul de televiziune privat Polsat. Si a insistat: "Singura optiune sigura pentru alegeri este organizarea lor peste doi ani. Daca este imposibil, atunci trebuie sa alegem alternativa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

