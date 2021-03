Lech Walesa, simbol al luptei anticomuniste din Polonia anilor 1980, a postat duminica un mesaj video ingrijorator despre starea sa de sanatate in care anunta internarea in spital, fara sa prevada o data de externare, scrie AFP. "Ma internez la spital. Ce urmeaza, doar timpul ne va spune", a declarat laureatul Premiului Nobel pentru Pace si fost presedinte polonez, in varsta de 77 de ani, in aceasta inregistrare video difuzata pe Facebook. "Prin urmare, intrucat nu stiu cand ne vom revedea sau daca ne vom mai revedea, as dori sa va spun ca am facut totul pentru a servi bine natiunii", a adaugat…