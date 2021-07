Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare partid de opozitie polonez, Platforma Civica (PO), i-a cerut fostului premier Donald Tusk sa revina in politica interna, transmit Reuters si DPA, potrivit Agerpres. ''I-am solicitat cu succes lui Donald Tusk sa se intoarca in politica poloneza foarte activ, 100%, chiar 110%'',…

- Fostul președinte al Consiliului European Donald Tusk a revenit sambata in prim-planul politicii poloneze, devenind liderul principalului partid de opoziție, anunța Reuters. Pentru mulți membri ai partidului...

- Cel mai mare partid de opozitie polonez, Platforma Civica (PO), i-a cerut fostului premier Donald Tusk sa revina in politica interna. ''I-am solicitat cu succes lui Donald Tusk sa se intoarca in politica poloneza foarte activ, 100%, chiar 110%'', a declarat liderul PO, Borys Budka.

- Cel mai mare partid de opozitie polonez, Platforma Civica (PO), i-a cerut fostului premier Donald Tusk sa revina in politica interna, transmit Reuters si DPA. ''I-am solicitat cu succes lui Donald Tusk sa se intoarca in politica poloneza foarte activ, 100%, chiar 110%'',…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca sanctiunile americane impotriva Rusiei sunt motivate de competitia politica interna din SUA si reprezinta o "enigma" pentru Moscova, relateaza Reuters si AFP. Putin a afirmat, in cadrul unui discurs sustinut la Forumul Economic de la Sankt Petersburg,…

- Cristian Tudor Popescu a declarat la Digi24 ca anuntul facut de Florin Citu demonstreaza ca inscrierea sa in cursa pentru sefia PNL nu este de fatada. „Acest simplu gest al iesirii pe trepte, inconjurat de un numar important de lideri ai partidului, si acest anunt facut de dl Citu reprezinta deja o…

- Congresul PNL, in cadrul caruia se va alege noul președinte va avea loc in 25 septembrie 2021. Conducerea PNL a stabilit marți in ședința Biroului Executiv data la care va avea loc Congresul partidului. Data a fost propusa de președintele partidului, Ludovic Orban a propus data, iar liderii din Biroul…

- A chemat Statele Unite la un “dialog pe baza de respect”. Raul Castro a prezidat, la sfarșitul saptamanii trecute, pentru ultima oara un congres al partidului comunist din aceasta țara. In curand Raul Castro va implini 90 de ani și domnia sa a decis sa plece la pensie, “sa se retraga pentru a da locul…