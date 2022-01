Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Polonia vor colabora pentru soluționarea conflictelor regionale, dupa ce Polonia a preluat conducerea OSCE. La 1 ianuarie 2022, Polonia a preluat președinția in exrcițiu (PiE) a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE). Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei saluta…

- Președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin nu vor avea o intalnire fața in fața, pe fondul tensiunilor de la granița Ucrainei, a anunțat Secretarul de stat al SUA Antony Blinken. Joe Biden și Vladimir Putin nu planuiesc o intalnire Blinken a transmis ca SUA vrea sa vada ca Rusia…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe rus, a declarat ca Rusia va prezenta NATO o propunere ce are in vedere garanții de securitate care sa fie obligatorii pentru organizațiile implicate, potrivit EFE. ”Vom formula in curand propuneri concrete catre colegii nostri occidentali si speram ca le vor lua…

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a intalnit joi, la Stockholm, cu omologul sau rus Serghei Lavrov pe marginea conferintei anuale a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru a-l avertiza direct cu privire la „consecintele grave” pe care le-ar putea suporta Rusia in cazul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participa, joi si vineri, la cea de-a 28-a sesiune a Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) care are loc la Stockholm, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al MAE, reuniunea are loc…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se va intalni joi la Stockholm cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul unor noi tensiuni militare la granita dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Separatistii din estul Ucrainei au ridicat partial blocada impusa observatorilor Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) care monitorizeaza incetarea focului, a anuntat marti OSCE, informeaza dpa. Parcarea unui hotel din orasul Horlivka (regiunea Donetk), unde se afla…

- Un grup de observatori ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), care monitorizeaza respectarea armistitiului fragil in estul Ucrainei, au fost impiedicati sa paraseasca hotelul in care erau cazati de catre separatisti prorusi, care cer eliberarea unui ofiter al lor arestat zilele…