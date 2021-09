Stiri pe aceeasi tema

- Polonia acuza Belarusul de "asalt organizat" asupra frontierelor sale, dupa descoperirea la granita a patru cadavre, aparent refugiati care incercau sa ajunga in Polonia, relateaza Reuters. Printre trupurile neinsuflețite s-a aflat și cel al unei migrante din Irak, "tarat" dinspre partea poloneza a…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a introdus stare de regiune in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarusul, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, potrivit Reuters. Decizia este fara precedent in Polonia si vine in contextul unei mari cresteri a migratiei. …

- ​Presedintele Poloniei a introdus stare de urgenta în doua regiuni de la granita cu Belarusul, a anunțat joi purtatorul sau de cuvânt, o masura fara precedent în istoria post-comunista a țarii, luata în contextul afluxului crescut de migranti, relateaza Reuters.Marți,…

- Guvernul din Polonia i-a cerut presedintelui sa declare stare de urgenta in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarus, a anuntat marti premierul Mateusz Morawiecki, in contextul inmultirii semnificative a trecerilor ilegale de frontiera, potrivit Reuters.

- Lituania a propus ca Uniunea Europeana (UE) sa instituie sanctiuni impotriva companiilor si cetatenilor belarusi care, potrivit Vilniusului, ii ajuta pe migranti sa treaca granita in tari-membre ale UE, a anuntat marti ministrul de externe lituanian, Gabrielius Landsbergis, informeaza Reuters.…

- Parlamentul lituanian se reuneste marti in sesiune plenara pentru a dezbate un proiect de construire a unui gard metalic acoperit cu sarma ghimpata pentru a opri migrantii care traverseaza in numar mare frontiera Belarusului cu Lituania, relateaza Reuters. Un numar extrem de mare de migranti…

- Polonia a acuzat joi Belarusul ca trimite un numar tot mai mare de migranti ilegali sa-i treaca granita, ca represalii dupa decizia Varsoviei de a-i oferi refugiu unei atlete belaruse ce a refuzat sa se intoarca in tara ei dupa Jocurile Olimpice de la Tokyo. Minskul ''desfasoara un razboi…