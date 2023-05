Polo: România, două victorii în prima zi a turneului de la Berlin, de calificare la Cupa Mondială Nationala de polo a Romaniei a debutat, vineri, cu doua victorii in grupa A a turneului de calificare la Cupa Mondiala, gazduit de Berlin. Tricolorii au invins Iran si Kazakhstan. In primul meci al zilei, Romania a trecut de Iran, cu scorul de 15-4, iar in cea de-a doua partida a dispus de Kazakhstan, cu 19-5. In ultimul meci din grupa A, tricolorii vor juca sambata in compania reprezentativei Noii Zeelande. Din grupa B fac parte echipele China, Germania, Malta si Africa de Sud. Primele doua clasate in fiecare grupa vor juca incrucisat pentru cele doua locuri calificante la turneul final al Cupei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

