Stiri pe aceeasi tema

- Situatia invatamantului romanesc este dezastruoasa pentru ca de ani intregi la varful inspectoratelor scolare s-au aflat oameni pusi in functii pe criterii clientelare de partid, care s-au rotit in functie de interese si de cine era la putere.

- Inspectoratul Scolar Iasi si Ministerul Educatiei (MEN) au facut verificari dupa ce, in presa a aparut cazul scolii Ion Neculce din Iasi, unde cateva zeci de copii din familii bune de la o scoala de elita din Iasi au fost mutati sa invete intr-o alta scoala, unde elevii sunt in marea lor majoritate…

- Proiectul de lege privind masurile de protectie a personalului didactic a iscat controverse intre profesori, pe de o parte, si elevi si parinti, de cealalta parte. Decizia finala apartine senatorilor.

- Situația comasarii Școlii nr. 6 „Grigore Baștan” cu Școala nr. 16 „Ion Creanga” se complica. Federația Educației Naționale (FEN) Buzau a obținut astazi, 7 octombrie, o prima victorie in fața Ministerului Educației, Inspectoratului Școlar și Consiliul Local, dupa ce Curtea de Apel Ploiești a decis suspendarea…

- Vorbeam deunazi cu un amic, pe care nu l-am vazut de prea mulți ani, despre situația actuala a țarii in care „glorios“ ne ducem traiul. Omul, fin analist, a facut o afirmație care m-a lasat cu jumatate de gura cascata. Spun jumatate pentru ca, personal, intuiam ceva. „Uita de Romania așa cum o știm…

- Liderul liberal Ludovic Orban a afirmat sambata, in statiunea Venus, ca in conditiile in care in politica romaneasca este "bulibaseala", exista un pol de stabilitate care ofera siguranta fiecarui cetatean, acesta fiind format din presedintele Klaus Iohannis si PNL. "Suntem azi aici, la…

- Un nou inceput de an școlar, iar ceea ce ar trebui sa fie o bucurie pentru mii de copii din județul Neamț, devine un coșmar. ”Ne confruntam cu o realitate dureroasa. Directia de Sanatate Publica (DSP) nu a avizat sanitar 33 de unitați școlare, 7 școli nu au aviz de securitate la incendii iar 58 unitati…

- Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Elevii sunt comoara cea mai de preț pentru Romania de maine Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Toți trebuie sa punem umarul pentru a crea din invațamantul romanesc un motor care sa insuflețeasca intreaga țara. …