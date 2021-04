Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Sectia 16 sunt acuzati de o noua victima. Este vorba despre o femeie in varsta de 40 de ani, care a fost agresata și insultata in mod repetat in 2019 de aceeași agenți care au torturat doi barbați anul trecut, in septembrie. Cazul, care a fost confirmat de Poliția Capitalei, a fost…

- Dupa ce avocatul Adrian Cuculis a facut public un nou caz de agresiune , comis in 2019 de polițiștii de la Secția 16 din București asupra unei femei, victima in cauza a povestit pentru Libertatea cum s-au desfașurat faptele. Femeia susține ca a fost sechestrata in mașina Poliției și a fost incatușata…

- O petrecere privata a avut loc, sambata spre duminica noapte, in sectorul 6 al Capitalei. Unul din petrecareți avea obligația sa stea in carantina. La petrecere participau 18 persoane. „In noaptea de 20/21.03.2021 polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția…

- Vicepremierul Dan Barna vine cu informații proaspete despre situația tensionata din Romania, in contextul apariței valului trei al pandemiei. Liderul USR le-a transmis oamenilor ca premierul Romaniei va introduce noi masuri restrictive, astfel incat se se evite transmiterea comunitara a virusului și…

- Unul dintre cele mai mari sindicate din Ministerul de Interne, cu aproape 7.000 de membri in toate structurile de poliție, este condus de doi inculpați: un fost polițist cu dosar penal pentru evaziune fiscala și incepand de vineri, de un agent arestat preventiv dupa ce impreuna cu mai mulți subalterni…

- Bianca Dragușanu, primele declarații dupa ce a ajuns la secția de poliție! De ce a ajuns celebra blondina la poliție? Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- Romania este in criza, și lucrurile nu evolueaza inspre bine. Societatea romaneasca, in aceste zile, este divizata in raport cu vaccinarea anti-covid, iar mulți nu știu ce sa creada. Informațiile oferite publicului larg despre vaccin sunt puține. Nmarul celor care refuza vaccinarea sunt din ce in ce…