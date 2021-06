Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Polițist scandalagiu din Alba, acuzat ca a creat o imagine negativa Politiei Romane. Faptele acestuia și SANCȚIUNEA primita Un agent din cadrul IPJ Alba a fost sanctionat de comisia de disciplina cu diminuarea salariului functiei de baza cu 20% pe o perioada de trei luni pentru fapte prevazute…

- Un agent din cadrul IPJ Alba a fost sanctionat de comisia de disciplina cu diminuarea salariului functiei de baza cu 20% pe o perioada de trei luni pentru fapte prevazute de Statutul Politistului.

- La data de 27 mai 2021, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu polițiștii de investigații criminale din Blaj, au depistat, pe raza municipiului Blaj, un barbat, de 34 de ani, din Blaj, posesor al…

- Fiul omului de afaceri Sever Muresan, Adrien Stephane Mureșan, tanarul de 31 de ani care a avariat, saptamana trecuta, 12 masini in cartierul brasovean Noua, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. IPJ Brasov anunța ca la data de 19 aprilie 2021, barbatul, in varsta de 31 ani din municipiul București,…

- Cei 6 polițiști incadrați la Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Alba iși desfașoara activitatea intr-o locație noua, la Ciugud. Structura a devenit funcționala in luna martie și are in componența inclusiv medic veterinar. Incepand cu luna martie 2021, in subordinea Inspectoratului…

- Pentru rezultatele deosebite obținute in cariera profesionala, la data de 24 martie 2021, agentul șef principal de poliție SANDU IOAN CORNEL din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Poliția Stațiunii Rașnov, a fost recompensat cu PLACHETA DE ONOARE A POLIȚIEI ROMANE. Agentul șef principal…

- Gheorghe Matiș, polițist in comuna Poieni, este acuzat ca in dupa-masa zilei de vineri ar fi provocat un scandal de amploare in localul „La bucureșteanu’” din Huedin. Omul legii, aflat in timpul liber, ar fi condus baut pana la local. In interior, acesta nu ar fi respectat masurile anti covid, ar fi…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, efectueaza 11 percheziții domiciliare, in județele Brașov, Dolj, Calarași, Prahova și Buzau, intr-un dosar privind producerea,…