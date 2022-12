Polițistul clujean acuzat de viol își va petrece Crăciunul și Revelionul acasă Judecatoria Cluj-Napoca a decis, joi, sa respinga cererea Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca de a prelungi arestarea preventiva, intr-un centru de arestare preventiva, a polițistului Razvan Petruș. Judecatorul l-a plasat pe barbat in arest la domiciliu. Parchetul poate ataca Incheierea Judecatoriei Cluj-Napoca. Pe langa ca nu poate parasi domiciliul, Razvan Petruș are obligația sa se prezinte in fata organului de urmarire penala, a judecatorului de drepturi si libertati si, dupa caz, a judecatorului de camera preliminara sau a instanței de judecata ori de cate ori va fi chemat. In… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

