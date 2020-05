Tribunalul Bucuresti a emis sambata un mandat de arestare preventiva de 30 de zile pe numele ofiterului de politie judiciara in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, acuzat de luare de mita si trafic de influenta. Decizia nu este definitiva, iar avocatul politistului a anuntat ca va face contestatie. Potrivit unui comunicat al DNA, in perioada februarie - aprilie 2020, Marius Aurelian Fleancu, in calitate de ofiter politie judiciara delegat sa efectueze activitati de urmarire penala intr-un dosar la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ar fi pretins…