Polițiștii timișoreni au urmărit zeci de kilometri un șofer fugar. Cum a fost prins Urmarire ca-n filme, azi noapte, dupa ce un șofer nu a oprit, azi dimineața, la ora 4, la semnalul unui echipaj de Poliție de la secția 3, aflat pe Calea Șagului din Timișoara. Mai multe echipaje au plecat in urmarirea fugarului care a incercat sa dispara. In localitatea Denta, șoferul fugar a pierdut a controlul […] Articolul Polițiștii timișoreni au urmarit zeci de kilometri un șofer fugar. Cum a fost prins a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Lupu, proaspat numit secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost implicat intr un accident de circulatie, vineri, pe o strada din Timisoara. Pentru ca a refuzat sa fie testat cu alcooltestul de politisti se va alege cu dosar penal, informeaza Romania TV. Potrivit surselor citate de…

- Valeriu Lupu, membru PMP, urmeaza sa-si piarda functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor, dupa ce vineri a fost prins la Timisoara conducand sub influenta bauturilor alcoolice, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Lupu a fost implicat intr-un accident de circulație,…

- Barbatul in varsta de 29 de ani, din Draguseni, circula cu masina pe DJ 251A si a refuzat sa opreasca la semnalul unei patrule de circulatie. Avea si de ce sa se teama de oamenii legii, caci ulterior s-a demonstrat ca avea o alcoolemie de 0,87 la mie.

- Un sofer baut si fara permis a fost urmarit in trafic de politistii constanteni, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul acestora. El a fost blocat in trafic pe o strada din orasul Ovidiu, iar in acel moment a lovit o masina de politie si un autoturism parcat. Politistii au stabilit ca soferul era…

- Un sofer baut si fara permis a fost urmarit in trafic de politistii constanteni, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul acestora. El a fost blocat in trafic pe o strada din orasul Ovidiu, iar in acel moment a lovit o masina de politie si un autoturism parcat. Politistii au stabilit ca soferul era…

- Un echipaj de Poliție din București a observat, duminica seara, o mașina cu numere de inmatriculare straine și a incercat sa o opreasca. Șoferul a refuzat insa și și-a continuat drumul. Polițiștii au urmarit mașina, apoi șoferul a abandonat-o și a fugit. Dupa ce unul dintre polițiști a tras un foc de…

- Albert Balint, fiul lui Sile Camataru, a fost capturat și adus pentru audieri la secția 5 Poliție din Timișoara. Acesta era cautat dupa ce, in 19 octombrie, n barbat in varsta de 29 de ani a ajuns la Spitalul Municipal din Timișoara, avand o plaga taiata in zona toracica. Victima a declarat ca, in timp…

- Un adolescent de 14 ani a strabatut o distanta de 260 de kilometri, conducand pe doua autostrazi din centrul Germaniei pe timp de noapte, pana cand a fost oprit joi dimineata de Politia germana, care a fost alertata de angajatii unei benzinarii unde baiatul oprise pentru