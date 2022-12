Poliţişţii şi specialiştii cibernetici ne sfătuiesc să fim atenţi la hoţi Atentie la hoti! Fie ca vorbim de fraude online, ori despre clasicele furturi din case, politistii si specialistii cibernetici ne sfatuiesc sa fim atenti. In aceasta perioada, cand cei mai multi romani isi petrec sarbatorile departe de casa, alaturi de familie si prieteni, masurile de securitate din locuinte sunt minime. Raufacatorii au diferite metode de a se interesa cine, unde si pentru cat timp este plecat de acasa. Corespondentul nostru in judetul Vrancea, Gabriel Sava, relateaza: Reporter: Cel mai des hotii din locuinte actioneaza in perioada sarbatorilor, cand stiu sau cand au informatii… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii recomanda oamenilor sa aiba grija ce, și mai ales in ce cantitați consuma alimentele tradiționale romanești in perioada sarbatorilor. Cele mai multe probleme, susțin totodata medicii, sunt resimțite abia dupa ce perioada festiva trece.„Sigur ca trebuie sa ne bucuram de tradiționalele și…

- In contextul sarbatorilor de iarna, numarul politistilor vranceni care vor actiona in strada, in perioada urmatoare, a fost suplimentat, in vederea asigurarii un climat de ordine si siguranta publica, astfel incat toti cetatenii sa isi petreaca sarbatorile in liniste. In perioada Craciunului, zilnic,…

- Temperaturile scazute din aceasta perioada cresc consumul de lemne pentru incalzire, mai ales in mediul rural. In judetul Vrancea, spre exemplu, aceasta este singura modalitate de asigurare a caldurii si apei calde pentru multi locuitori. Directia Silvica de acolo de asigurari ca are pe stoc o cantitate…

- Politistii de la Rutiera au intensificat controalele pe sosele. In ultima perioada, din ce in ce mai multe persoane se urca la volan, dupa ce au baut alcool sau au consumat substante interzise. In judetul Vaslui, spre exemplu, politistii au descoperit intr-o luna 15 soferi, care erau in afara legii.…

- Cele mai multe localitati din judetul Vrancea au inceput inregistrarea gratuita a imobilelor in registrul de cadastru pe baza programului national. Dificultatile au aparut insa din cauza numarului redus de specialisti, dupa ce contractele au fost atribuite la nivel national. Corespondentul RRA Gabriel…

- Specialistii in securitate cibernetica lanseaza un nou apel la vigilenta din partea utilizatorilor de internet in preajma sarbatorilor. „Atentie la capcane, in special in perioada urmatoare, cand multi utilizatori actioneaza in graba online, cu o atentie distributiva!” – avertizeaza Directoratul National…

- Se apropie sarbatorile de iarana și ca in fiecare an oamenii vor cumpara cadouri celor dragi. Chiar și cei cu venituri reduse vor cumpara daruri pentru copiii lor chiar daca pentru adulți Moșul nu va fi la fel de darnic.

- Potrivit Imobiliarium, cel mai amplu eveniment digitalizat dedicat pieței rezidențiale, toamna aceasta reprezinta o buna perioada de investiții in imobiliare, intrucat schimbarile socio-economice in derulare vor face mai dificila achiziția incepand cu anul viitor. Mai exact, 2023 vine cu creștere a…