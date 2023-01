Polițiștii și militarii vor primi mai mulți bani din februarie Hotararea de Guvern ce privește actualizarea salariului de grad care s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern a fost adoptata miercuri. Majorarea salariala se va aplica incepand cu salariul pe luna ianuarie 2023 si va fi incasata incepand cu luna februarie 2023. Ofițeri: Chestor general de poliție – 1.000 lei; Chestor-șef de […] The post Polițiștii și militarii vor primi mai mulți bani din februarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

