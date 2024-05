Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD și PNL se reunesc in ședința Coaliției, luni, de la ora 15:00, pentru a discuta despre cheltuielile bugetare și majorarea salariului minim. Intalnirea are loc in contextul in care liberalii nu sunt de acord cu aplicarea majorarii de la 1 iulie. „Cu salariul minim e o decizie luata pe data…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Guvernul poate gasi ”soluții pentru structuri de personal mai suple” in cazul angajaților de la Guvern și Parlament care protesteaza nemulțumiți de creșterea salariala de 10% propusa de Ministerul Muncii. Premierul a anuntat ca Executivul aproba majorare…

- Premierul Marcel Ciolacu face, luni, ședința cu miniștrii, dupa avertismentul de saptamana trecuta de la Ministerul de Finanțe. Un memorandum al acestui minister arata ca, din cauza cheltuielilor excesive, Executivul nu va mai avea bani nici pentru majorarile salariale promise profesorilor și medicilor,…

- Peste jumatate din populatia lumii ar putea fi expusa riscului de a contracta boli transmise de tantari, cum ar fi malaria si febra dengue, pana la sfarsitul secolului, au avertizat oamenii de stiinta. Expertii au declarat ca focarele de boli transmise de tantari, asociate cu incalzirea globala, se…

- Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat, miercuri, o hotarare prin care permite desființarea unei alianțe electorale pana la data de 26 aprilie, deși o hotarare de guvern prevede ca data-limita era de 21 aprilie. Hotararea BEC are relevanța in acest moment pentru PSD și PNL, cele doua partide care…

- Florina Pompilian, șefa Sectiei ATI de la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti, a transmis sambata un mesaj dur pe Facebook, dand de ințeles ca scandalul iscat in ultima saptamana in jurul numarului de morți de la Terapie Intensiva este produsul unei rafuieli personale cu o angajata care se simte…

- Sindicatele afiliate Federatiei ”Solidaritatea Sanitara” organizeaza, miercuri, o greva de avertisment in unitatile sanitare. Greva de avertisment va avea loc, in intervalul orar 12:00-13:00, in unitatile sanitare publice, la aceasta urmand sa participe membri de sindicat si alti angajati care au semnat…

- O ordonanța de urgența pusa in dezbatere publica prevede creșterea numarului de funcții de conducere și da liber la angajari in companiiile de stat, deși Guvernul se angajase, prin ordonanța-trenuleț, pe care amanat-o succesiv in privința reducerii de posturi, sa taie din cheltuielile cu bugetarii.…