POLIŢIŞTII SĂTMĂRENI VOR FI LA DATORIE LA INTRAREA ÎN NOUL AN Pentru ca intreaga comunitate satmareana sa se bucure in liniște de trecerea in Noul An, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a luat toate masurile necesare pentru asigurarea și menținerea unui climat de ordine și siguranța publica. Astfel, peste 500 de politisti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare acționeaza, incepand cu ziua de ieri, și pana in 2 ianuarie 2023, pentru ca satmarenii sa petreaca in liniste si siguranta Revelionul. Polițiștii rutieri acționeaza pe raza intregului județ pentru supravegherea și fluidizarea traficului rutier și prevenirea accidentelor rutiere.… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

