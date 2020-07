Politistii rutieri au desfasurat, in perioada 6 - 19 iulie, o actiune la nivel national, ce a vizat verificarea legalitatii transportului public de persoane si respectarea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane transmis marti, actiunea s-a desfasurat in toate judetele din tara, sub coordonarea Directiei Rutiere din IGPR, fiind urmarita si respectarea normelor legale care reglementeaza activitatea de transport, perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor de autovehicule, precum si a normelor privind circulatia…