Polițiștii rutieri au aplicat peste 800 de amenzi șoferilor In perioada 7 – 13 iunie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au actionat, pe raza judetului Iasi, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 859 de sanctiuni contraventionale, dintre care 379 pentru nerespectarea regimului legal de viteza pe drumurile publice, 20 pentru nerespectarea legislatiei rutiere de catre pietoni, 14 pentru depasiri neregulamentare, 10 pentru neacordare prioritate de trecere pietonilor, 7 pentru… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 iunie a.c., conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Iasi a dispus sesizarea din oficiu si demararea de indata de verificari, cu privire la conflictul care a avut loc intre mai multe persoane intr-un club din municipiul Iasi, in noaptea de 12/13 iunie a.c.. In cadrul cercetarilor…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Harlau si Sectiei nr. 9 Politie Rurala Harlau au identificat un barbat de 36 de ani, banuit de furt calificat si conducerea unui vehicul fara permis de conducere si un barbat de 41 de ani, banuit de furt calificat si incredințarea unui vehicul pentru care legea…

- La data de 18 mai 2021, Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat, pe raza municipiului, o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor in care sunt implicati pietonii. Politistii de la rutiera au fost sprijiniți de politistii de ordine publica. Au fost depistati si sanctionati contravențional,…

- Viteza excesiva, in atentia politistilor rutieri constanteni. Politistii rutieri au retinut 38 de permise de conducere, dintre care 21 pentru depasirea limitei de viteza legala cu peste 50 km h.In perioada 14 16 mai a.c., politistii formatiunilor rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- In ziua de 12 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au depistat pe Șoseaua Calarași, din municipiul Oltenița, un tanar in varsta de 24 de ani, in timp ce conducea ansamblul format din cap tractor și semiremorca. Din verificarile efectuate de polițiști s-a stabilit…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au actionat, pe raza judetului Iasi, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice si prevenirea accidentelor rutiere. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 285 de sanctiuni contraventionale, dintre…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au actionat pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice si prevenirea accidentelor rutiere, in special a celor produse pe fondul nerespectarii legislatiei rutiere de catre pietoni. In urma neregulilor constatate au fost aplicate 28 de…

- In perioada 05 – 11 aprilie 2021, polițiștii rutieri și polițiștii cu aviz de poliție rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au organizat și desfașurat acțiuni pe raza județului Brașov pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum…