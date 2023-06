Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne Lucian Bode anunțat, miercuri, dupa o intalnire la București cu reprezentanti ai sindicatelor din cadrul structurilor MAI, ca salariile polițiștilor vor crește de la 1 iunie 2023, informeaza Digi 24.Incepand de joi, 1 iunie, polițiștii vor caștiga mai mult și la salariu, și la sporuri,…

- Ieri, Sindicatul National al Grefei Judiciare DICASTERIAL a anuntat ca se va alatura protestelor declansate de celelalte categorii de salariati din sistemul bugetar si sustine ca grefierii au „capacitatea necesara” de a bloca sistemul judiciar, potrivit Agerpres. Intr-un comunicat postat pe site-ul…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) va declansa proteste de strada in zilele de 6, 7 si 8 iunie. Mai mult, el amenința ca se poate ajunge chiar la blocarea sistemului, din cauza deficitului de personal. Sindicatul semnaleaza faptul ca pentru prima data, in scolile…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) declanseaza proteste de strada in zilele de 6, 7 si 8 iunie, putand ajunge chiar la blocarea sistemului, potrivit unui comunicat oficial. „Avand in vedere 1. situația existenta in țara generata de lipsa de responsabilitate a guvernanților,…

- Polițiștii vor declanșa proteste de strada și amenința cu „blocarea sistemului” daca doleanțele nu le vor fi satisfacute de guvern. Sindicaliști din Poliție vor salarii mai mari, dotari și acoperirea deficitului de personal. Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual ( SNPPC ) declanseaza…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual a anuntat, luni, ca dedclanseaza seria protestelor, constand initial in manifestari de strada. Sindicalistii au transmis, luni seara, printr-un comunicat de presa, ca vor declansa proteste in strada, urmand ca, in functie de evolutia situatiei,…

- Polițiștii vor declanșa proteste stradale in zilele de 6, 7 și 8 iunie, amenințarea fiind chiar blocarea sistemului. Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) declanseaza proteste de strada in zilele de 6, 7 si 8 iunie, putand ajunge chiar la blocarea sistemului, potrivit…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) anunța ca va declanșa proteste de strada in zilele de 6, 7 si 8 iunie, putand ajunge chiar la blocarea sistemului. „Avand in vedere situatia existenta in tara generata de lipsa de responsabilitate a guvernantilor, care au produs…