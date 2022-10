Polițiștii locali vor face economie la energie Polițiștii locali din Targu Jiu vor face economie la energie pentru a nu avea probleme cu facturile in perioada sezonului rece. Potrivit reprezentanților Poliției Locale Targu Jiu, nu se va face risipa de energie termica, gaze sau energie electrica. Sunt folosite corpuri de iluminat economice. De asemenea, s-a trecut de la sobe pe gaze la centrale pe gaze, mai economice. Nici in birouri nu va dudui caldura, ci vor fi temperaturi acceptabile. Problema este ca actualul sediul al Poliției Locale Targu Jiu nu este anvelopat termic. Din acest motiv s-ar putea inregistra un consum mai mare de energie.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Multe dintre aparatele electronice din casa consuma foarte mult curent. Problema cea mai mare vine in ultimul timp, de cand facturile la energia electrica s-au majorat. De aceaea, exista cateva trucuri care te vor scapa de cheltuielile suplimemntare pe care le ai cand folosești mașina de spalat.

- Cati bani dai la factura de la energie electrica, daca uiti sa trimiti indexul citit Facturile la energie electrica ale romanilor vor fi calculate in functie de consumul lunar declarat, insa exista o mica problema: unii pot uita sa citeasca indexul. Potrivit premierului, facturile romanilor vor fi calculate…

- Polițiștii locali din Piatra-Neamț vor patrula pe trotinete electrice. Autoritațile locale cred ca, motorizați, vor ajunge mai repede la cazuri. Trotinetele au fost alese pentru ca sunt mult mai ieftine decat mașinile. De curand, Poliția Locala din Piatra-Neamț a semnat un parteneriat cu o…

- Edilul a anunțat miercuri ca le-a transmis angajaților și instrucțiuni „de bun-simt” pentru a reduce consumul de energie electrica. Intrebat la o conferinta de presa ce masuri a luat municipalitatea pentru a face economie de curent, Nicușor Dan a spus ca a oprit centrala care furniza apa calda. „Ne-am…

- In perioada urmatoare vor avea loc pensionari la Poliția Locala Targu Jiu. Un numar de 5 angajați din cadrul Direcției de Poliție Locala Targu Jiu vor dezbraca uniforma de polițist și se vor pensiona, dupa zeci de ani de activitate. Unii sunt lucratori ai Poliției Locale Targu Jiu, inca de la inființare…

- Asociația Energia Inteligenta susține ca romanii care au scazut facturile la curent nu au beneficiat de plafonarea prețului la electricitate ci au fost nevoiți sa plateasca mai mult. ”Dupa ce au fost indrumați sa faca economie la energie electrica, pentru ca astfel vor beneficia de preț plafonat, oamenii…

- Ambrozia, o problema continua la Timișoara. Peste 260 de terenuri verificate de polițiștii locali, 48 de sancțiuni aplicate in ultimele doua luni. Polițiștii locali au continuat in aceasta perioada verificarile pe linia identificarii terenurilor care nu au fost curațate de planta alergena ambrozia,…

- Baimarenilor interesați li se va da ocazia de a vedea pe viu problemele cu care se confrunta polițiștii baimareni in activitațile de zi cu zi. Șeful Poliției Baia Mare, Marius Velea, spune ca in acest mod baimarenii vor vedea cat de implicați sunt polițiștii in activitațile pe care le desfașoara zilnic…