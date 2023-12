Polițiștii locali bistrițeni, în mijlocul cetățenilor, de sărbători Pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica, efectivele Poliției Locale Bistrița cu atribuții specifice, alaturi de celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine si siguranta publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrița-Nasaud și Jandarmeriei Bistrița vor intensifica acțiunile preventive, pentru ca toți cetațenii municipiului sa se bucure de evenimentele organizate de Primaria municipiului Bistrița in condiții de siguranța. „Echipajele noastre vor fi in dispozitiv incepand cu Concertul de Craciun din 22 decembrie pana la evenimentul organizat cu ocazia… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

