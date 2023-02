Stiri pe aceeasi tema

- Un segment important al activitatii desfasurate de Inspectoratul General pentru Imigrari in anul 2022 a fost inregistrarea si solutionarea cererilor pentru eliberarea avizului de angajare pentru strainii care urmau sa fie admisi pe piata fortei de munca sau care fusesera deja admisi pentru a fi angajati…

- Inspectoratul General pentru Imigrari a informat, marti, ca in anul 2022 aproximativ 19.000 de permise de sedere au fost emise, peste 9.000 de cereri pentru eliberarea avizelor de munca au fost inregistrate si aproximativ 1.000 de cetateni straini au fost depistati in situatii ilegale de politistii…

- Timp de doua zile, polițiștii de imigrari din doua județe și municipiul București au finalizat verificarile documentelor prezentate de catre reprezentanții a opt societați comerciale. In patru cazuri au fost aplicate sancțiuni contravenționale in valoare de 300.000 de lei. Cea mai mare sancțiune, in…

- Polițiștii de imigrari din Mureș au desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute acțiuni și controale, pe raza de competența, scopul fiind prevenirea și combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate a strainilor pe teritoriul Romaniei. Doua persoane din Sri Lanka, respectiv Republica Moldova au fost…

- APROXIMATIV 12.500 DE CERERI PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR DE MUNCA AU FOST INREGISTRATE IN LUNA DECEMBRIE A ANULUI TRECUT DE POLIȚIȘTII DE IMIGRARI ȘI PESTE 8.000 DE PERMISE DE ȘEDERE AU FOST EMISE Ca urmare a aprobarii dreptului de ședere, polițiștii de imigrari au emis in luna decembrie a anului trecut,…

- Ca urmare a aprobarii dreptului de ședere, polițiștii de imigrari au emis in luna noiembrie a acestui an, la nivel național, 9.313 permise de ședere, dintre care 8.822 de permise de ședere temporara, 264 pentru strainii cu drept de ședere pe termen lung și 233 pentru strainii cu o forma de protecție.…

- Polițiștii de imigrari din Arad au desfașurat ieri, o misiune de indepartare sub escorta de pe teritoriul Romaniei pentru noua straini aflați in custodie publica. La ieșirea din țara, pe numele acestora a fost instituita masura interzicerii intrarii in Romania, pentru o perioada de 5 ani. La data de…