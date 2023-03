Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni au descoperit, intr-un autoturism oprit in trafic, 278 de litri de alcool, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente justificative. Marfa a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor. Luni, 13 februarie, in jurul orei 06.00, pe comunicația Ciuperceni…

- Un tanar din Suceava a fost prins drogat la volan, dupa ce a depașit neregulamentar mașina poliției, intr-o zona unde era interzisa depașirea pe linia continua. Potrivit polițiștilor, tanarul avea 21 de ani și era din Campulung Moldovenesc. Acesta a fost testat cu etilotestul, rezultand fiind negativ.…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la intrarea in țara un barbat din Suceava cautat pentru savarșirea infracțiunii de furt. Joi, 26 ianuarie a.c., in jurul orei 21.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de intrare in Romania, un cetatean roman, in varsta de 24…

- O fetita de 2 ani a fost ranita luni dupa ce masina condusa de mama ei a intrat in coliziune cu un alt autoturism, pe drumul national 15, in orasul Roznov. „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce o tanara, de 25 ani, din Piatra Neamt, conducea un autoturism pe DN 15, in…

- Politistii de frontiera maramureseni au descoperit, pe raza localitatii Vadu Izei, un autoturism marca BMW, in valoare de 300.000 de lei, cautat de autoritatile din Slovacia.Iata ce spun autoritatile: "Ieri, 20 ianuarie, politistii de frontiera din cadrul STPF Maramures, in cooperare cu lucratori din…

- Polițiștii Serviciului Rutier Olt au fost nevoiți sa traga 13 focuri de arma pentru a prinde un tanar de 29 de ani care conducea baut intr-o comuna, a relatat Gazeta de Sud, care citeaza comunicatul Poliției Olt. „La data de 13 ianuarie, in jurul orei 23:15, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost…

- Polițiștii de la Serviciul Rutier Cluj si cei ai structurilor rutiere municipale si orasenesti au desfașurat vineri dimineața, intre orele 6,30-9,00 o acțiune pentru verificarea transportului rutier de persoane. In cadrul acțiunii s-a urmarit: verificarea detinerii documentelor necesare efectuarii transportului…

- In ziua de 12 decembrie a.c., in jurul orei 01.00, politistii Sectiei nr. 1 Politie Rurala Iasi au procedat oprirea in trafic a unui barbat care a condus un auto pe raza comunei Holboca, avand o viteza de deplasare foarte redusa. Intrucat soferul, de 56 de ani emana halena alcoolica, a fost testat alcoolscopic,…