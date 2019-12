Polițiștii din Neamț au confiscat 1,5 kilograme de canabis in urma a doua percheziții efectuate in Piatra Neamț și in comuna Negrești. Un barbat de 48 de ani a fost reținut și apoi arestat preventiv in acest caz, anunța MEDIAFAX.

Potrivit unui comunicat al IGPR, in urma perchezițiilor efectuate in Piatra Neamț și in comuna Negrești au fost ridicate aproximativ 1,5 kilograme de substanța vegetala cu aspect de canabis, provenita dintr-o cultura outdoor, dar și semințe de canabis.

