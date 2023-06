Polițiștii din Ilfov au deschis o anchetă asupra decesului unui copil lovit de o poartă Politistii din Ilfov efectueaza o ancheta și cercetari, miercuri, in cazul decesului unui copil peste care ar fi cazut o poarta. „La data de 14 iunie a.c., in jurul orei 20,24 Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre un cadru medical de la Microstatia de Ambulanta SABIF, din Otopeni, cu privire la faptul ca a declarat decesul unui copil, adus de mama sa, aceasta precizand faptul ca a cazut o poarta peste el”, se arata intr-un comunicat al IPJ Ilfov, potrivit agerpres.ro . Polițiștii din Ilfov au inceput o ancheta asupra decesului unui copil lovit de o poarta, fiind implicați… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Copilul de 5 ani care a cazut, vineri, de la etajul 9 al unui bloc din municipiul Onesti a decedat, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, subcomisarul Catalina Paduraru. Tragedia s-a produs in jurul orei 12,30. Politistii au fost sesizati ca minorul a cazut de la etajul…

- Un copil de 5 ani a cazut, vineri, de la etajul 9 al unui bloc situat pe strada Aleea Parcului, din municipiul Onesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. ‘La data de 02.06.2023, in jurul orei 12,30, politistii din Onesti au fost sesizati prin 112 despre faptul ca un minor, de…

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi seara, la depozitul de deseuri al societatii Apisorelia, amplasat pe fosta platforma chimica din localitatea Savinesti. In prima faza au fost alocate forte si mijloace de la Detasamentul de pompieri Piatra-Neamt, dar din cauza amplorii incendiului au fost chemate…

- Ultimele zboruri ale avioanelor LanceR, cele mai vechi avioane de lupta ale Romaniei, sunt programate in ziua de luni, 15 mai 2023. Ceremoniile se desfașoara incepand cu ora 11 in Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” de la Campia Turzii și in Baza 86 Aeriana „Locotenent Aviator Gheorghe Mociornita”…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul unei eleve in varsta de 18 ani din comuna Maracineni care s-a sinucis dupa o cearta cu iubitul sau, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Potrivit unor surse judiciare, fata a fost gasita fara suflare, spanzurata…

- Politistii de la arme, explozivi si substante periculoase au constatat 765 de infractiuni si au indisponibilizat peste 400 de arme, peste 13.000 de bucati de munitie, 5.386 de kilograme de carne de vanat si 197 de trofee, in urma unei actiuni derulate la nivel national, pentru prevenirea si combaterea…

- Un copil in varsta de 9 ani a fost muscat de un caine pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei, fiind transportat la spital dupa ce un echipaj medical s-a deplasat la fata locului. „Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) – Sectia 5 au fost sesizati cu privire la faptul…

- Majorarea salariilor continua sa se afle pe lista de prioritați a angajatorilor și in 2023. Potrivit celui mai recent sondaj derulat de eJobs Romania , ale carui rezultate au fost transmise cotidianului național “Romania libera” 6 din 10 companii spun ca au bugetat mariri salariale pentru acest an,…