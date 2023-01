Polițiștii din Dej, sesizați despre un șofer beat. A suflat în etilotest în scurt timp Aseara, in jurul orei 20.25, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Dej au fost sesizați despre faptul ca este posibil ca un conducator auto, care se deplaseaza din direcția localitații Cașeiu, sa se afle sub influența bauturilor alcoolice. Verificarile au condus la identificarea, pe strada 22 Decembrie 1989, din municipiul Dej a unui autoturism condus de un barbat, in varsta de 42 de ani, din comuna Cașeiu, județul Cluj. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,65 mg/litru alcool pur in aerul expirat, ulterior barbatul fiind condus la o unitate medicala pentru recoltarea… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9 Ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 10 de Poliție Rurala Petrești au oprit, pentru control, pe raza comunei Uliești, un autoturism condus de un barbat, cetațean al statului Belarus. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, acesta a fost suspus testarii cu aparatul etilotest,…

- Aseara, 25 decembrie, la ora 23.21, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Bogdan Voda, au fost sesizați de catre un minor de 16 ani din Rozavlea, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca a fost amenințat de catre concubinul mamei sale.Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelantul și…

- Polițiștii din Borșa au identificat azi-noapte un autoturism, condus de un barbat de 31 de ani din oraș. In urma testarii acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,81 mg/l alcool pur in aerul expirat. Condus la Spitalul din Borșa in vederea prelevarii de mostre biologice de sange, barbatul…

- Ieri, 07 decembrie, la ora 17.54, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Suciu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat din Baiuț, cu privire la faptul ca pe raza comunei Baiuț a avut loc un eveniment rutier. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un autoturism care…

- Femeie din Apuseni, cu dosar penal dupa ce a condus cu permisul suspendat. Unde au oprit-o polițiștii O femeie din comuna Poiana Vadului este cercetata penal dupa ce a condus un autoturism, cu permisul suspendat. Polițiștii au oprit-o in trafic, miercuri seara. Potrivit IPJ Alba, in 30 noiembrie 2022,…

- Aseara, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au interceptat pe DJ 109C un autoturism condus haotic, dinspre localitatea Geaca spre localitatea Țaga, de un tanar in varsta de 19 ani, din comuna Catina. Dupa verificarea documentelor, polițiștii au procedat la testarea acestuia…

- La data de 17 noiembrie a.c., polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Nușfalau au depistat in trafic un barbat aflat sub influența bauturilor alcoolice. In fapt, la data de 17 noiembrie, ora 11:03, polițiștii au oprit in trafic, pe Drumul Județean 109P, in localitatea Zauan Bai, comuna Ip, un autoturism…

- Ieri, 01 noimebrie, la ora 11.32, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatagau fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in localitatea Calinești s-a produs un accident rutier soldat cu victime. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 24 de ani…