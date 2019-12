Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Alba cauta o femeie care a plecat de la locuința sa din Aiud și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 27 decembrie 2019, la ora 16.10, Poliția Municipiului…

- Astazi, 27 decembrie 2019, la ora 16.10, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata de catre o familie din Aiud cu privire la faptul ca, in dimineața aceleiași zile, in jurul orei 11,30, CLAYTON DACIANA CARMEN, de 37 de ani, a plecat de la locuința sa din Aiud și nu a mai revenit. Femeia are urmatoarele…

- O fata de 15 ani din Timișoara este cautata de polițiști dupa ce a plecat de acasa și nu a mai revenit, scrie Mediafax.Potrivit unui comunicat al IPJ Timiș, fata a plecat de acasa miercuri și nu a mai revenit. Fata se numește Gligor Alexandra Georgiana și are 1,60 metri inalțime, 65…

- Marti, 29 octombrie, o braileanca de 69 de ani s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Braila si a sesizat disparitia, de la data de 24.10.2019, a fiicei sale, Constantin Mirela Loredana, in varsta de 38 ani, care a plecat de la domiciliul din Braila si nu a mai revenit.

- Polițiștii din Olt cauta o fata de 13 ani, din Slatina, care miercuri dimineața a plecat la școala și nu s-a mai intors acasa. Dispariția fetei a fost sesizata de mama acesteia, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Olt, polițiștii au fost sesizați miercuri dupa-amiaza de o femeie de 37 de ani din…

- Politistii sibieni cauta o minora de 13 ani a carui disparitie de la domiciliu a fost sesizata de catre mama. Fata a plecat inca de luni dupa-amiaza si nu a revenit. Cetatenii care pot oferi informatii sunt rugati sa apeleze 112.

- Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul sef adjunct Georgiana Mosu, a declarat, marti, ca minora se numeste Maria Denisa Grumazescu si a parasit voluntar domiciliul in data de 4 octombrie, dar parintii acesteia au anuntat autoritatile abia pe 14 octombrie, citeaza Agerpres. Mama fetei a…

- "Politistii sibieni cauta un minor de 7 ani a carui disparitie de la domiciliu a fost sesizata in aceasta dupa-masa. Cetatenii care pot oferi informatii cu privire la acest minor sunt rugati sa apeleze 112. In aceasta dupa-masa, in jurul orei 18,00, prin SNUAU 112, mama unui minor in varsta de 7…