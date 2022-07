Polițiștii din București au început să dea amenzi inclusiv pentru condusul agresiv Politistii de la Brigada Rutiera au dat amenzi in valoare de 52.000 de lei si au retinut 18 permise de conducere, inclusiv pentru comportament agresiv la volan, in urma controalelor derulate in Bucuresti in noaptea de sambata spre duminica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

