Polițiștii din Alba au prezentat elevilor consecințele portului sau folosirii fără drept a obiectelor periculoase Polițiștii din Alba au prezentat elevilor consecințele portului sau folosirii fara drept a obiectelor periculoase Polițiștii din Alba au prezentat elevilor consecințele portului sau folosirii fara drept a obiectelor periculoase, precum cuțitele, dispozitivele pentru șocuri electrice ori spray-uri paralizante. La activitați au participat polițiștii Biroului Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean […] Citește Polițiștii din Alba au prezentat… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana care se incheie, polițiștii Biroului Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sprijiniți de polițiștii din cadrul structurilor…

- Prevenirea in randul tinerilor este una din prioritațile polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași. Astfel, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara și Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au desfașurat o acțiune preventiva la nivelul Liceului…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea –Serviciul Rutier, Biroului Siguranța Școlara și Biroului de Analiza a Criminalitații au desfașurat activitați preventiv – informative și de educație rutiera la Școala Gimnaziala Oltețu cu clasele I-VIII din comuna Diculești, județul Valcea,…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, alaturi de cei de la Secția nr. 8 Poliție Rurala Valea Mare, au organizat o noua activitate informativ-preventiva, in localitatea Voia. De data aceasta, polițiștii au discutat cu parinții elevilor de la unitatea de invațamant…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, alaturi de polițiști din cadrul Biroului de Siguranța Școlara și de polițiști de la Serviciul Rutier și de la formațiunile rutiere, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dambovița și cu Școala Gimnaziala “Matei…

- FOTO: Programul ”Școala Altfel” in județul Alba. Peste o mie de elevi au participat la activitați alaturi de polițiști Peste 1.000 de elevi din Alba au aflat informații utile siguranței lor, dar și ce presupune meseria de polițist, in cadrul activitaților „Școala Altfel”. In perioada 27 februarie –…

- In aceasta perioada, sub umbrela Proiectului #SiguranțaOnline, polițiștii desfașoara activitați in unitațile de invațamant din județ. In saptamana care se incheie, aproximativ 150 de elevi din Alba Iulia au participat la activitațile organizate de polițiști. In perioada 20 – 23 februarie 2023, polițiștii…