- Sindicalistii de la Europol fac acuzații explozive, dupa ce autoritațile romane au inasprit restricțiile. Ei sustin pe Facebook ca in urmatoarea perioada vor fi obligati sa dea amenzi populatiei. Polițiștii spun ca vineri seara superiorii le-au comunicat ca trebuie sa vina la munca si in weekend, desi…

- Acuzatiile vin din partea politistilor de la Sindicatul Europol. Acestia spun ca vineri seara superiorii le-au comunicat ca trebuie sa vina la munca si in weekend, desi lucrasera toata saptamana. Informatia a fost confirmata si de alte cadre MAI.

- Un student amenința ca se sinucide. El se afla pe acoperișul unui camin din Str. Lacramioarei nr. 56. La fața locului au ajus deja polițiștii și trei negociatori, informeaza antena3.ro Inca nu se știe care este motivul pentru care tanarul a luat decizia extrema. De mai bine de doua ore el…

