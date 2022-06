Politistii constanteni, la datorie in statiunea Mamaia. Sfaturi pentru prevenirea furturilor din camerele de hotel (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii, alaturi de partenerii consacrați in cadrul activitaților preventive au continuat activitațile informative pentru prevenirea consumului de substanțe cu efect psihoactiv. Peste 400 de persoane au primit sfaturi pentru a nu cadea in capcana drogurilor. In perioada 13 – 17 iunie 2022, polițiștii…

- Politistii constanteni, impreuna cu politisti de frontiera, jandarmi, specialisti ai Agentiei Nationale Antidrog Constanta si ai Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane Constanta au desfasurat, astazi, activitati informativ preventive in statiunile Vama Veche si 2 Mai.Astfel, politistii…

- Mai multe echipaje de pompieri intervin in statiunea Mamaia.Echipajele de interventie intervin in zona unui hotel din statiune. Este vorba despre un exercitiu pe care acestia il au in zona. Revenim ...

- Primaria Constanța a stabilit un tarif foarte ridicat pentru locurile de parcare publice din stațiunea Mamaia, la un preț de 4 lei/ora, iar aceasta schimbare a starnit foarte multe nemulțumiri.La nivelul stațiunii Mamaia, aproximativ 7.000 de locuri de parcare sunt disponibile pentru cetațenii ce doresc…

- Au inceput lucrarile la amenajarea sensului giratoriu situat la intrarea in statiunea Mamaia. Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta, zona carosabila este reconfigurata la intersectia bulevardului Mamaia cu bulevardul Aurel Vlaicu.Noul sistem va asigura fluidizarea traficului rutier si cresterea…

- Actiune a politistilor, pentru combaterea traficului de droguri de risc si mare risc.In seara de 2 mai 2022, politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Iasi, au organizat o actiune pe linia combaterii traficului de droguri…

- Polițistii maramureseni vor fi la datorie și vor acționa pentru prevenirea evenimentelor neplacute, protejarea drepturilor și libertaților cetațenilor, precum și salvarea de vieți. ​Astfel, in perioada 22-25 aprilie a.c., politistii de ordine publica, de la structurile de politie rutiera, investigatii…

- Un sofer a pierdut controlul volanului si s a rasturnat cu autoturismul in statiunea Mamaia, in zona restaurantului SirenaConform informatiilor furnizate de ISU "Dobrogea", in urma impactului au rezultat doua victime, una dintre ele fiind incarcerata, insa ambele sunt constiente. Au intervenit pompierii…