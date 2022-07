Poliţiştii caută un craiovean încarcerat în SUA Politia Romana a pus pe lista persoanelor urmarite un barbat de 42 de ani, nascut in Craiova. Barbatul este cautat in baza unui mandat de arestare preventiva emis inca din mai 2010, de Tribunalul Dolj. La o simpla cautare pe internet, acelasi barbat apare ca fiind incarcerat intr-o inchisoare din Philipsburg, SUA, unde executa o pedeapsa de 15 ani de inchisoare. Pedeapsa a fost primita de inculpat in 2015, intr-un dosar de fraude informatice, obstrucționarea justiției, distrugerea probelor și folosirea unui pașaport fals. Potrivit autoritatilor din SUA, pe 15 februarie 2012, impotriva barbatului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

