Polițiștii care au constatat o sinucidere au trecut pe lângă cadavrul unei femei omorâte de sinucigaş. Nu l-au observat Un echipaj de poliție chemat sa cerceteze moartea unui barbat gasit spanzurat in localitatea vasluiana Cepești nu a observat ca in aceeași curte se afla cadavrul unei femei, soția celui spanzurat. Trupul femeii a fost gasit șase ore mai tarziu de rude. O crima infioratoare urmata de o sinucidere a zguduit miercuri, comunitatea din satul […] The post Polițiștii care au constatat o sinucidere au trecut pe langa cadavrul unei femei omorate de sinucigas. Nu l-au observat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Tragedia a avut in Cepesti, comuna Bogdanita, judetul Vaslui. Politistii sositi la fata locului au considerat ca au de-a face cu o sinucidere si nu au facut o cercetare mai amanuntita. Cateva ore mai tarziu, o ruda a descoperit si cadavrul sotiei celui decedat, pe care acesta o ucisese inainte sa isi…

