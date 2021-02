Polițiștii buzoieni caută o tânără de 20 ani. Rudele sunt îngrijorate Polițiștii buzoieni cauta o tanara, de 20 ani, din municipiul Ramnicu Sarat, care a plecat de acasa. Persoanele care pot furniza informații care sa conduca la gasirea acesteia sunt rugate sa sune la numarul de urgența 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie. Politia municipiului Ramnicu sarat a fost sesizata cu privire la faptul ca, numita POTIRNICHE DIANA a plecat de acasa, la data de 19 februarie 2021, fara a mai reveni, fiind posibil ca tanara sa fi plecat voluntar. Semnalmente: inalțime 1,50 metri, greutate 40 kg, ochi caprui, par lung șaten deschis, fara semne particulare.… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

